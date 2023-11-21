В Финляндии сообщили о росте числа безработных

Рост числа безработных выявили в Финляндии. С октября 2022 года их количество увеличилось на более чем 23 тыс. Об этом сообщила финская общественная телерадиокомпания Yle.

Как следует из сообщения, параллельно с ростом безработицы в стране также выявили сокращение количества рабочих мест. Так, в октябре 2023 года в Финляндии открылось 102 тыс. вакансий, что на более чем 58 тыс. меньше, чем в 2022 году.

В сообщении также указывается, что общее число безработных в Финляндии достигло 256 тыс. человек. В октябре этот показатель соответствовал 249 тыс. человек.

Ранее в Карелии заявили о задержании более 150 иностранцев, которые направлялись в Финляндию.