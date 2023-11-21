Столтенберг рассказал об обсуждении с Вучичем совместных учений Сербии и НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провёл переговоры с сербским лидером Александром Вучичем о возможности проведения совместных учений.
- РИА Новости
«Мы обсудили возможность проведения совместных военных учений», — приводит ТАСС его слова во время визита в Сербию.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО пересматривает своё военное присутствие на Западных Балканах.
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