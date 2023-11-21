«Галей ЦАХАЛ»: режим прекращения огня продлится четыре дня

Режим прекращения огня, введённый в рамках соглашения между израильскими военными и палестинским движением ХАМАС, продлится четыре дня.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на радио «Галей ЦАХАЛ», соглашение предусматривает возможность продления режима прекращения огня. Для этого необходим соответствующий запрос со стороны палестинцев.

По имеющимся данным, в рамках соответствующей сделки будут освобождены 50 заложников: дети, их матери и, вероятно, пожилые женщины.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что контактная группа по сектору Газа проведёт переговоры в Москве 21 ноября.