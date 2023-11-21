«Галей ЦАХАЛ»: режим прекращения огня продлится четыре дня
- AP
Как сообщает ТАСС со ссылкой на радио «Галей ЦАХАЛ», соглашение предусматривает возможность продления режима прекращения огня. Для этого необходим соответствующий запрос со стороны палестинцев.
По имеющимся данным, в рамках соответствующей сделки будут освобождены 50 заложников: дети, их матери и, вероятно, пожилые женщины.
Ранее в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что контактная группа по сектору Газа проведёт переговоры в Москве 21 ноября.