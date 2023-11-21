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«Галей ЦАХАЛ»: режим прекращения огня продлится четыре дня

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Режим прекращения огня, введённый в рамках соглашения между израильскими военными и палестинским движением ХАМАС, продлится четыре дня.
«Галей ЦАХАЛ»: режим прекращения огня продлится четыре дня
  • AP

Как сообщает ТАСС со ссылкой на радио «Галей ЦАХАЛ», соглашение предусматривает возможность продления режима прекращения огня. Для этого необходим соответствующий запрос со стороны палестинцев.

По имеющимся данным, в рамках соответствующей сделки будут освобождены 50 заложников: дети, их матери и, вероятно, пожилые женщины.

Ранее в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что контактная группа по сектору Газа проведёт переговоры в Москве 21 ноября.

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