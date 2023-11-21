МИД Турции: контактная группа по сектору Газа проведёт переговоры в Москве

В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа проведёт переговоры в Москве во вторник, 21 ноября.

Как отметили в ведомстве, основной целью контактной группы является скорейшее прекращение огня в секторе Газа и доставка гуманитарной помощи в анклав.

В МИД добавили, что с этой целью будет осуществлён ряд визитов.

«Вчера группа совершила свой первый визит в Пекин. Они встретились с министром иностранных дел КНР. Сегодня состоятся контакты в Москве», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 ноября обсудит в Москве с рядом глав МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) ситуацию вокруг сектора Газа.