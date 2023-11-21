Песков: Путин наградит Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
- РИА Новости
Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин наградит президента Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени», — сказал он.
21 ноября Эмомали Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным.
Стороны, как утверждается, намерены обсудить перспективы дальнейшего развития сотрудничества России и Таджикистана в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
По итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов.