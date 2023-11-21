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Песков: Путин наградит Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи наградит лидера Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Песков: Путин наградит Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
  • РИА Новости

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин наградит президента Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени», — сказал он.

21 ноября Эмомали Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом для переговоров с Владимиром Путиным.

Стороны, как утверждается, намерены обсудить перспективы дальнейшего развития сотрудничества России и Таджикистана в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов. 

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