Путин и Рахмон 21 ноября обсудят вопросы региональной и международной повестки

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник, 21 ноября, обсудят в Москве вопросы региональной и международной повестки.

Об этом сообщили в Кремле.

«21 ноября в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — говорится в сообщении.

Стороны, как утверждается, намерены обсудить перспективы дальнейшего развития сотрудничества России и Таджикистана в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по поводу региональной и международной повестки.

Отмечается, что по итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов.

Ранее пресс-служба лидера Таджикистана информировала, что Рахмон планирует посетить Россию с визитом 21—22 ноября.