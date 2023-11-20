Путин и Рахмон 21 ноября обсудят вопросы региональной и международной повестки
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Об этом сообщили в Кремле.
«21 ноября в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — говорится в сообщении.
Стороны, как утверждается, намерены обсудить перспективы дальнейшего развития сотрудничества России и Таджикистана в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по поводу региональной и международной повестки.
Отмечается, что по итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов.
Ранее пресс-служба лидера Таджикистана информировала, что Рахмон планирует посетить Россию с визитом 21—22 ноября.