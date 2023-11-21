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Комитет защиты: 50 журналистов погибли с начала конфликта в секторе Газа

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Международная организация «Комитет защиты журналистов» заявила, что 50 журналистов погибли с начала конфликта в секторе Газа.
Комитет защиты: 50 журналистов погибли с начала конфликта в секторе Газа
  • AP

«По состоянию на 20 ноября предварительное расследование Комитета защиты журналистов показало, что по меньшей мере 50 журналистов и работников СМИ были среди... убитых с начала палестино-израильского конфликта», — цитирует заявление РИА Новости.

Согласно предоставленным данным, среди погибших 45 палестинцев, четыре израильтянина и один ливанец.

Отмечается, что 7 октября погибли шесть журналистов.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой.

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