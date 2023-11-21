Комитет защиты: 50 журналистов погибли с начала конфликта в секторе Газа
- AP
«По состоянию на 20 ноября предварительное расследование Комитета защиты журналистов показало, что по меньшей мере 50 журналистов и работников СМИ были среди... убитых с начала палестино-израильского конфликта», — цитирует заявление РИА Новости.
Согласно предоставленным данным, среди погибших 45 палестинцев, четыре израильтянина и один ливанец.
Отмечается, что 7 октября погибли шесть журналистов.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Запад утратил моральное превосходство в ситуации с Газой.