Пушков не исключил катастрофы в Аргентине из-за программы нового президента
- AP
Он перечислил неоднозначные предложения политика, такие как ввести в Аргентине американский доллар вместо нацвалюты или отказ от присоединения страны к БРИКС.
«Что-то подсказывает, что его (Милея. — RT) правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — написал Пушков в Telegram.
Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной.