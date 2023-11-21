Пушков не исключил катастрофы в Аргентине из-за программы нового президента

В Аргентине может случиться катастрофа из-за правой либертарианской программы нового главы государства Хавьера Милея. С таким утверждением выступил сенатор Алексей Пушков.

Он перечислил неоднозначные предложения политика, такие как ввести в Аргентине американский доллар вместо нацвалюты или отказ от присоединения страны к БРИКС.

«Что-то подсказывает, что его (Милея. — RT) правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», — написал Пушков в Telegram.

Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия выступает за развитие двусторонних отношений с Аргентиной.