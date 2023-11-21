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«Рёнхап»: атомный авианосец ВМС США прибыл в Южную Корею

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Атомный авианосец Военно-морских сил Соединённых Штатов USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу города Пусан в Южной Корее, информирует агентство «Рёнхап».

Как отмечается, авианосец вошёл в южнокорейский порт через несколько часов после того, как КНДР уведомила Японию о плане запустить космическую ракету в ближайшие дни.

«Атомный корабль 1-й авианосной ударной группы вошёл на военно-морскую базу в Пусане, в 320 км к юго-востоку от Сеула, демонстрируя военную мощь США», — говорится в публикации. 

Ранее Северная Корея предупредила Японию о планах запустить ракету со спутником.

После этого премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять необходимые меры и готовиться к непредвиденным обстоятельствам в связи с уведомлением КНДР.

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