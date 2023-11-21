Al Mayadeen: взрыв произошёл у здания больницы в городе Газа

Взрыв произошёл у здания больницы в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Gettyimages.ru

© Abdallah ElHajj

Отмечается, что ЧП зафиксировано у больницы «Шухада аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах. Данных о пострадавших не приводится. Ранее стало известно, что медцентр «Аль-Шифа» в секторе Газа был полностью отключён от электроснабжения.