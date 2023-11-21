RT в Telegram
Подпишись

Al Mayadeen: взрыв произошёл у здания больницы в городе Газа

Короткая ссылка
Взрыв произошёл у здания больницы в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Al Mayadeen: взрыв произошёл у здания больницы в городе Газа
  • Gettyimages.ru
  • © Abdallah ElHajj

Отмечается, что ЧП зафиксировано у больницы «Шухада аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах.

Данных о пострадавших не приводится.

Ранее стало известно, что медцентр «Аль-Шифа» в секторе Газа был полностью отключён от электроснабжения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить