Al Mayadeen: взрыв произошёл у здания больницы в городе Газа
Взрыв произошёл у здания больницы в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
- Gettyimages.ru
- © Abdallah ElHajj
Отмечается, что ЧП зафиксировано у больницы «Шухада аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах.
Данных о пострадавших не приводится.
Ранее стало известно, что медцентр «Аль-Шифа» в секторе Газа был полностью отключён от электроснабжения.
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