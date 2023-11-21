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В МИД Греции заявили, что не планируют принимать палестинских беженцев

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Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заверил депутатов парламента, что правительство не планирует принимать палестинских беженцев.

Об этом информирует портал news247.gr.

«У Греции нет абсолютно никакого плана, никакой мысли о том, чтобы принимать палестинцев, в какой-либо форме изгнанных из Палестины», — сказал дипломат.

Кроме того, Герапетритис опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток через Грецию.

Ранее в Афинах прошёл митинг в поддержку Палестины.

Также сообщалось, что власти Дагестана заявили о готовности принять беженцев из Палестины.

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