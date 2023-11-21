В МИД Греции заявили, что не планируют принимать палестинских беженцев
Об этом информирует портал news247.gr.
«У Греции нет абсолютно никакого плана, никакой мысли о том, чтобы принимать палестинцев, в какой-либо форме изгнанных из Палестины», — сказал дипломат.
Кроме того, Герапетритис опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток через Грецию.
Ранее в Афинах прошёл митинг в поддержку Палестины.
Также сообщалось, что власти Дагестана заявили о готовности принять беженцев из Палестины.