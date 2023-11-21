В МИД Греции заявили, что не планируют принимать палестинских беженцев

Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заверил депутатов парламента, что правительство не планирует принимать палестинских беженцев.

Об этом информирует портал news247.gr.

«У Греции нет абсолютно никакого плана, никакой мысли о том, чтобы принимать палестинцев, в какой-либо форме изгнанных из Палестины», — сказал дипломат.

Кроме того, Герапетритис опроверг сообщения об отправке военных на Ближний Восток через Грецию.

Ранее в Афинах прошёл митинг в поддержку Палестины.

Также сообщалось, что власти Дагестана заявили о готовности принять беженцев из Палестины.