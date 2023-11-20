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Власти Дагестана заявили о готовности принять беженцев из Палестины

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Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины.
Власти Дагестана заявили о готовности принять беженцев из Палестины
  • РИА Новости

Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей», — заявил он, слова Меликова приводит пресс-служба главы республики.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион в ближайшее время примет около 130 россиян, эвакуированных с территории Палестины.

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