Власти Дагестана заявили о готовности принять беженцев из Палестины
- РИА Новости
Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.
«В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей», — заявил он, слова Меликова приводит пресс-служба главы республики.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион в ближайшее время примет около 130 россиян, эвакуированных с территории Палестины.