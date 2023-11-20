Власти Дагестана заявили о готовности принять беженцев из Палестины

Дагестан готов разместить на своей территории беженцев из Палестины.

Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

«В случае принятия соответствующего решения на уровне нашего государства мы будем готовы к размещению беженцев на территории Дагестана. В первую очередь женщин и детей», — заявил он, слова Меликова приводит пресс-служба главы республики.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион в ближайшее время примет около 130 россиян, эвакуированных с территории Палестины.