Захарова: статья Байдена в WP является одним из первых шагов предвыборной кампании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила газете «Известия», что статья президента США Джо Байдена в издании Washington Post является одним из первых шагов предвыборной кампании.

По её словам, таким образом руководство Демократической партии продемонстрировало, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы.

«Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно», — сказала Захарова.

Ранее Байден заявил в Washington Post, что конфликты вокруг Украины и Израиля могут обернуться прогрессом для мира.

Также в NBC отметили, что рейтинг Байдена упал до рекордного минимума.