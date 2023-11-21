Захарова: статья Байдена в WP является одним из первых шагов предвыборной кампании
По её словам, таким образом руководство Демократической партии продемонстрировало, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы.
«Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно», — сказала Захарова.
Ранее Байден заявил в Washington Post, что конфликты вокруг Украины и Израиля могут обернуться прогрессом для мира.
Также в NBC отметили, что рейтинг Байдена упал до рекордного минимума.