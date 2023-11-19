Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля могут обернуться прогрессом для мира

Президент США Джо Байден заявил, что конфликты вокруг Украины и Израиля могут обернуться «огромным прогрессом» для мира.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам Байдена, в момент, когда конфликты происходят на Украине и Ближнем Востоке, «бывает сложно представить, что иное возможно».

«Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — заявил американский лидер.

Также Байден пообещал отказы в визах экстремистам, атакующим жителей Западного берега.

Кроме того, он заявил, что народ Палестины заслуживает собственного государства.