Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля могут обернуться прогрессом для мира
Об этом пишет The Washington Post.
По словам Байдена, в момент, когда конфликты происходят на Украине и Ближнем Востоке, «бывает сложно представить, что иное возможно».
«Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — заявил американский лидер.
Также Байден пообещал отказы в визах экстремистам, атакующим жителей Западного берега.
Кроме того, он заявил, что народ Палестины заслуживает собственного государства.