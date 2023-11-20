Иран подаст иск в Международный уголовный суд против Израиля из-за действий в Газе
- AFP
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Для подготовки иска уже сформирована специальная комиссия, отметил он.
«(Иск. — RT) будет подан в Международный уголовный суд в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде», — сказал Чафи.
Как стало известно ранее, Турция подала иск против израильского премьер-министра в Международный уголовный суд в Гааге, обвинив его в геноциде в секторе Газа.