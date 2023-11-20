Премьер Финляндии: диалог с Россией по ситуации на границе ни к чему не привёл

Финляндия провела переговоры с Россией по ситуации с неконтролируемым прибытием беженцев, переговоры оказались безрезультатны, заявил глава правительства Финляндии Петтери Орпо.

«Мы имели контакты по дипломатическим каналам. Никакого прогресса достигнуто не было», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-брифинга.

Он заявил о «высокой готовности» правительства принять дальнейшие ограничения при ухудшении ситуации.

20 ноября в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выразила послу Финляндии Антти Хелантере протест в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе.