Премьер Финляндии: диалог с Россией по ситуации на границе ни к чему не привёл
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«Мы имели контакты по дипломатическим каналам. Никакого прогресса достигнуто не было», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-брифинга.
Он заявил о «высокой готовности» правительства принять дальнейшие ограничения при ухудшении ситуации.
20 ноября в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выразила послу Финляндии Антти Хелантере протест в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе.