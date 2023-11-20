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Журналист Хинкл: правительство Израиля лгало о том, что произошло 7 октября

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Правительство Израиля, вероятно, лгало о том, что произошло 7 октября — в день нападения радикалов ХАМАС, заявил американский журналист Джексон Хинкл в эфире RT.
Журналист Хинкл: правительство Израиля лгало о том, что произошло 7 октября
  • AFP
  • © Jaafar ASHTIYEH

По словам американского журналиста, сначала Израиль сообщил о гибели почти 2 тыс. мирных граждан, потом цифра сократилась до 1,4 тыс., затем заявили о 1,2 тыс. погибших, среди которых половина — военные.

«Были видео, где ударные вертолёты Apache стреляли по позициям, и казалось… Мы не можем точно утверждать… но вроде бы [огонь вёлся] по разбегающимся мирным гражданам, заложникам и боевикам ХАМАС», — отметил Хинкл.

Он напомнил, что источники Haaretz подтверждали: ответственность за гибель некоторых израильтян лежит как раз на израильских Apache.

«ХАМАС не могло сжечь дотла дома, машины, тела, используя винтовки и РПГ. У него нет таких тяжёлых вооружений. По крайней мере, в операции 7 октября», — сказал журналист.

Хинкл также выразил мнение, что израильские попытки доказать военные преступления ХАМАС в секторе Газа даже хуже, чем пропаганда киевского режима.

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