Правительство Израиля, вероятно, лгало о том, что произошло 7 октября — в день нападения радикалов ХАМАС, заявил американский журналист Джексон Хинкл в эфире RT.

По словам американского журналиста, сначала Израиль сообщил о гибели почти 2 тыс. мирных граждан, потом цифра сократилась до 1,4 тыс., затем заявили о 1,2 тыс. погибших, среди которых половина — военные.

«Были видео, где ударные вертолёты Apache стреляли по позициям, и казалось… Мы не можем точно утверждать… но вроде бы [огонь вёлся] по разбегающимся мирным гражданам, заложникам и боевикам ХАМАС», — отметил Хинкл.

Он напомнил, что источники Haaretz подтверждали: ответственность за гибель некоторых израильтян лежит как раз на израильских Apache.

«ХАМАС не могло сжечь дотла дома, машины, тела, используя винтовки и РПГ. У него нет таких тяжёлых вооружений. По крайней мере, в операции 7 октября», — сказал журналист.

Хинкл также выразил мнение, что израильские попытки доказать военные преступления ХАМАС в секторе Газа даже хуже, чем пропаганда киевского режима.