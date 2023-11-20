МИД России: в Москву прибыла пятая группа эвакуированных из сектора Газа россиян

В МИД России сообщили о прибытии пятой группы эвакуированных из сектора Газа — 117 россиян и членов их семей, включая палестинцев, граждан Украины и Швеции.

«В аэропорту Домодедово сотрудниками ситуационно-кризисного центра, консульского департамента и других подразделений МИД оказано необходимое содействие в оформлении документов, прохождении пограничного и миграционного контроля», — говорится в сообщении ведомства.

К настоящему времени из анклава через погранпереход «Рафах» в Египет удалось вывезти 561 человека.

В МИД отметили, что в ближайшее время из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что почти половина желающих покинуть Газу россиян уже эвакуирована в Россию.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова отметила, что россияне всё ещё могут податься в список на эвакуацию из сектора Газа.