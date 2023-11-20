МИД России: в Москву прибыла пятая группа эвакуированных из сектора Газа россиян
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«В аэропорту Домодедово сотрудниками ситуационно-кризисного центра, консульского департамента и других подразделений МИД оказано необходимое содействие в оформлении документов, прохождении пограничного и миграционного контроля», — говорится в сообщении ведомства.
К настоящему времени из анклава через погранпереход «Рафах» в Египет удалось вывезти 561 человека.
В МИД отметили, что в ближайшее время из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что почти половина желающих покинуть Газу россиян уже эвакуирована в Россию.
Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова отметила, что россияне всё ещё могут податься в список на эвакуацию из сектора Газа.