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МИД России: в Москву прибыла пятая группа эвакуированных из сектора Газа россиян

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В МИД России сообщили о прибытии пятой группы эвакуированных из сектора Газа — 117 россиян и членов их семей, включая палестинцев, граждан Украины и Швеции.
МИД России: в Москву прибыла пятая группа эвакуированных из сектора Газа россиян
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В аэропорту Домодедово сотрудниками ситуационно-кризисного центра, консульского департамента и других подразделений МИД оказано необходимое содействие в оформлении документов, прохождении пограничного и миграционного контроля», — говорится в сообщении ведомства.

К настоящему времени из анклава через погранпереход «Рафах» в Египет удалось вывезти 561 человека.

В МИД отметили, что в ближайшее время из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что почти половина желающих покинуть Газу россиян уже эвакуирована в Россию.

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова отметила, что россияне всё ещё могут податься в список на эвакуацию из сектора Газа.

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