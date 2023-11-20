Страны БРИКС проведут экстренную видеоконференцию по ситуации в секторе Газа

Лидеры стран — членов БРИКС проведут 21 ноября экстренную видеоконференцию по ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамапосы.

«Лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и Китая — соберутся (под председательством ЮАР. — RT) на внеочередную встречу в виртуальном формате», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что на встречу будут приглашены также лидеры новых стран БРИКС — Саудовская Аравия, Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые Арабские Эмираты.

В беседе также примет участие Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что все государства БРИКС стремятся к многополярности.