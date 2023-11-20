В ООН заявили о невероятной жестокости военного конфликта в Газе против детей
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«Всего за пять недель в Газе было убито более 4600 детей. Эта война унесла жизни большего числа детей за более короткое время и с таким уровнем жестокости, которого мы не наблюдали за последние десятилетия», — цитирует документ РИА Новости.
Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей». Он также призвал Израиль к немедленному прекращению огня.