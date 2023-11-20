В ООН заявили о невероятной жестокости военного конфликта в Газе против детей

Комитет ООН по правам ребёнка по случаю Всемирного Дня защиты детей заявил, что вооружённый конфликт в секторе Газа продемонстрировал невероятный уровень жестокости к детям, число погибших несовершеннолетних за пять недель превысило 4,6 тыс.

«Всего за пять недель в Газе было убито более 4600 детей. Эта война унесла жизни большего числа детей за более короткое время и с таким уровнем жестокости, которого мы не наблюдали за последние десятилетия», — цитирует документ РИА Новости.

Ранее официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил о превращении сектора Газа «в кладбище для детей». Он также призвал Израиль к немедленному прекращению огня.