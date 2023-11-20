Богданов и посол Израиля обсудили безопасную эвакуацию россиян из сектора Газа

Замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Израиля Александр Бен Цви обсудили безопасную эвакуацию россиян из сектора Газа.

«В контексте непрекращающегося противостояния в зоне палестино-израильского конфликта с российской стороны была подтверждена необходимость... обеспечения безопасного выезда всех граждан России из сектора Газа», — говорится на сайте российского МИД.

Также стороны обсудили вопрос освобождения всех удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что почти половина желающих покинуть Газу россиян уже эвакуирована в Россию.