RT в Telegram
Подпишись

Богданов и посол Израиля обсудили безопасную эвакуацию россиян из сектора Газа

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Израиля Александр Бен Цви обсудили безопасную эвакуацию россиян из сектора Газа.
Богданов и посол Израиля обсудили безопасную эвакуацию россиян из сектора Газа
  • AP
  • © Mohammed Asad

«В контексте непрекращающегося противостояния в зоне палестино-израильского конфликта с российской стороны была подтверждена необходимость... обеспечения безопасного выезда всех граждан России из сектора Газа», — говорится на сайте российского МИД.

Также стороны обсудили вопрос освобождения всех удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что почти половина желающих покинуть Газу россиян уже эвакуирована в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить