Боррель заявил, что мир в течение 20 лет не решал палестино-израильский конфликт
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По его словам, международное сообщество в ответе за то, что на протяжении 20 лет вместо действий оно лишь говорило о необходимости создания «двух государств».
«Это должна быть воля международного сообщества. Проблема не может быть решена массовым исходом более чем 2 млн человек», — сказал Боррель в интервью испанской газете El Pais.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по палестино-израильскому конфликту политизирована, он не осудил неизбирательные удары Израиля по сектору Газа.