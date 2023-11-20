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Боррель заявил, что мир в течение 20 лет не решал палестино-израильский конфликт

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Мир не занимался решением палестино-израильского конфликта в течение последних 20 лет. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что мир в течение 20 лет не решал палестино-израильский конфликт
  • AP
  • © Virginia Mayo

По его словам, международное сообщество в ответе за то, что на протяжении 20 лет вместо действий оно лишь говорило о необходимости создания «двух государств».

«Это должна быть воля международного сообщества. Проблема не может быть решена массовым исходом более чем 2 млн человек», — сказал Боррель в интервью испанской газете El Pais.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по палестино-израильскому конфликту политизирована, он не осудил неизбирательные удары Израиля по сектору Газа.

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