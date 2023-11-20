Небензя назвал политизированной позицию Генсека ООН по конфликту в секторе Газа

Позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по палестино-израильскому конфликту политизирована, он не осудил неизбирательные удары Израиля по сектору Газа. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Политическая мотивировка решения Генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы», — приводит ТАСС его слова.

Небензя подчеркнул, что на фоне гибели детей Гутерреш «не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки».

Ранее региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр заявила о многочисленных жертвах среди детей при ударах Армии обороны Израиля по двум школам в секторе Газа.

Кроме того, Гутерреш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.