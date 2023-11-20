Небензя назвал политизированной позицию Генсека ООН по конфликту в секторе Газа
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«Политическая мотивировка решения Генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы», — приводит ТАСС его слова.
Небензя подчеркнул, что на фоне гибели детей Гутерреш «не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки».
Ранее региональный директор по Ближнему Востоку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр заявила о многочисленных жертвах среди детей при ударах Армии обороны Израиля по двум школам в секторе Газа.
Кроме того, Гутерреш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.