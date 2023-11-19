RT в Telegram
Подпишись

ООН: число потерь среди мирных жителей в конфликте вокруг Израиля неприемлемо

Короткая ссылка
Число потерь среди мирного населения в конфликте Израиля и ХАМАС неприемлемо, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
ООН: число потерь среди мирных жителей в конфликте вокруг Израиля неприемлемо
  • AFP
  • © MAHMUD HAMS

«Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, в их числе женщины и дети. Это должно прекратиться», — приводит его слова РИА Новости.

Гутерреш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что участники переговоров по освобождению заложников в Газе близки к достижению соглашения как никогда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить