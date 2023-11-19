ООН: число потерь среди мирных жителей в конфликте вокруг Израиля неприемлемо
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«Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, в их числе женщины и дети. Это должно прекратиться», — приводит его слова РИА Новости.
Гутерреш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня.
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что участники переговоров по освобождению заложников в Газе близки к достижению соглашения как никогда.