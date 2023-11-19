Белый дом: договорённость по освобождению заложников в Газе близка как никогда

Участники переговоров по освобождению заложников в Газе близки к достижению соглашения как никогда.

Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

«Возможно, мы сейчас ближе (к достижению сделки. — RT), чем когда-либо с начала этого переговорного процесса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что к настоящему моменту договорённости по вопросу освобождения заложников в секторе Газа не достигнуты.