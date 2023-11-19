Белый дом: договорённость по освобождению заложников в Газе близка как никогда
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Об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
«Возможно, мы сейчас ближе (к достижению сделки. — RT), чем когда-либо с начала этого переговорного процесса», — цитирует его РИА Новости.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что к настоящему моменту договорённости по вопросу освобождения заложников в секторе Газа не достигнуты.