Нетаньяху заявил об отсутствии договорённостей по освобождению заложников в Газе
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«О вопросе заложников ходит много необоснованных слухов, до сих пор не было достигнуто никакой сделки», — цитирует его РИА Новости.
Нетаньяху добавил, что власти сразу же сообщат, если будут достигнуты какие-либо договорённости в этом вопросе.
Ранее палестинское движение ХАМАС, удерживающее заложников в секторе Газа, заявило, что потеряло связь с группировками, которые ответственны за сохранение людей.