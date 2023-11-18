Нетаньяху заявил об отсутствии договорённостей по освобождению заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что к настоящему моменту договорённостей по вопросу освобождения заложников в секторе Газа не достигнуто.

«О вопросе заложников ходит много необоснованных слухов, до сих пор не было достигнуто никакой сделки», — цитирует его РИА Новости.

Нетаньяху добавил, что власти сразу же сообщат, если будут достигнуты какие-либо договорённости в этом вопросе.

Ранее палестинское движение ХАМАС, удерживающее заложников в секторе Газа, заявило, что потеряло связь с группировками, которые ответственны за сохранение людей.