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Нетаньяху заявил об отсутствии договорённостей по освобождению заложников в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что к настоящему моменту договорённостей по вопросу освобождения заложников в секторе Газа не достигнуто.
Нетаньяху заявил об отсутствии договорённостей по освобождению заложников в Газе
  • © Abir Sultan/Pool Photo via AP

«О вопросе заложников ходит много необоснованных слухов, до сих пор не было достигнуто никакой сделки», — цитирует его РИА Новости.

Нетаньяху добавил, что власти сразу же сообщат, если будут достигнуты какие-либо договорённости в этом вопросе.

Ранее палестинское движение ХАМАС, удерживающее заложников в секторе Газа, заявило, что потеряло связь с группировками, которые ответственны за сохранение людей.

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