Europe-1: конфликт между Израилем и ХАМАС расколол власти Франции

Палестино-израильский конфликт привёл к серьёзному расколу в окружении президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает радиостанция Europe-1 со ссылкой на советника.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС глубоко расколол команду. До такой степени, что они больше не разговаривают друг с другом!» — сказал один из советников французского лидера.

Отмечается, что пока одни поддерживают Израиль, другие выступают за Палестину, при этом некоторые и вовсе считают, что «ХАМАС — это движение сопротивления».

Согласно данным радиостанции, у главы Франции может возникнуть желание провести перестановки в команде вплоть до увольнения генсекретаря Елисейского дворца Алексиса Колера.

Ранее около десяти французских дипломатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки направили Макрону ноту несогласия из-за поддержки Израиля и призвали его придерживаться более взвешенной позиции.