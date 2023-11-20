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Europe-1: конфликт между Израилем и ХАМАС расколол власти Франции

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Палестино-израильский конфликт привёл к серьёзному расколу в окружении президента Франции Эммануэля Макрона.
Europe-1: конфликт между Израилем и ХАМАС расколол власти Франции
  • AP
  • © Majdi Mohammed

Об этом сообщает радиостанция Europe-1 со ссылкой на советника.

«Конфликт между Израилем и ХАМАС глубоко расколол команду. До такой степени, что они больше не разговаривают друг с другом!» — сказал один из советников французского лидера.

Отмечается, что пока одни поддерживают Израиль, другие выступают за Палестину, при этом некоторые и вовсе считают, что «ХАМАС — это движение сопротивления».

Согласно данным радиостанции, у главы Франции может возникнуть желание провести перестановки в команде вплоть до увольнения генсекретаря Елисейского дворца Алексиса Колера.

Ранее около десяти французских дипломатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки направили Макрону ноту несогласия из-за поддержки Израиля и призвали его придерживаться более взвешенной позиции.

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