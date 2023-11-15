Le Figaro: дипломаты призвали Макрона к более взвешенной позиции по Израилю
Об этом пишет газета Le Figaro.
Отмечается, что послы передали обращение в МИД и Елисейский дворец.
По словам дипломатов, позиция Парижа в отношении палестино-израильского конфликта противоречит традиционному подходу, направленному на поиск баланса между враждующими государствами.
Ранее Макрон заявил, что Франция не будет отправлять своих военных в сектор Газа.
Также он призвал ближневосточные страны «принять существование Израиля».