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Le Figaro: дипломаты призвали Макрона к более взвешенной позиции по Израилю

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Около десяти французских дипломатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки направили президенту Франции Эммануэлю Макрону ноту несогласия из-за поддержки Израиля и призвали его придерживаться более взвешенной позиции.

Об этом пишет газета Le Figaro.

Отмечается, что послы передали обращение в МИД и Елисейский дворец.

По словам дипломатов, позиция Парижа в отношении палестино-израильского конфликта противоречит традиционному подходу, направленному на поиск баланса между враждующими государствами.

Ранее Макрон заявил, что Франция не будет отправлять своих военных в сектор Газа.

Также он призвал ближневосточные страны «принять существование Израиля».

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