МИД назвал фиговым листом попытки Британии оформить возвращение активов России

Попытки Великобритании на бумаге формализовать условия возвращения арестованных российских активов являются фиговым листом, который прикрывает откровенный грабёж, заявил директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Об этом дипломат сказал в интервью РИА Новости.

Как напомнил Беляев, после начала специальной военной операции Британия одна из первых начала вводить односторонние санкции в отношении российских физических лиц и организаций, а также активизировала работу по аресту активов России.

При этом, подчеркнул дипломат, Лондон в течение всего этого времени так и не смог выработать механизм, позволяющий экспроприировать замороженные российские активы.

«В этих условиях попытки западников, включая англичан, формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, как фиговым листом, прикрывающим бессовестный грабёж», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проработает ответ на возможный отъём её активов странами Запада.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян.