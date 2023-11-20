Jerusalem Post: общие потери израильской армии с 7 октября составили 387 военных

Общие потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября составили 387 военнослужащих, пишет газета The Jerusalem Post.

«387 солдат ЦАХАЛ были убиты с тех пор, как ХАМАС начал своё наступление на Израиль 7 октября», — говорится в публикации.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе операции в секторе Газа израильские войска готовы действовать во всём анклаве, а не только в его северной части.

2 ноября Военная хроника рассказала, с какими сложностями сталкивается ЦАХАЛ внутри сектора Газа.