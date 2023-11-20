Трамп уверен, что новый президент Аргентины Милей сделает страну великой
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Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что гордится избранным президентом.
«Вы измените свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.
Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.
Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду на то, что Милей сохранит приверженность к многополярности.