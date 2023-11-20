Трамп уверен, что новый президент Аргентины Милей сделает страну великой

Бывший американский президент Дональд Трамп поздравил нового лидера Аргентины Хавьера Милея с победой на президентских выборах и выразил уверенность, что новый глава государства сделает республику великой страной.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что гордится избранным президентом.

«Вы измените свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.

Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.

Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду на то, что Милей сохранит приверженность к многополярности.