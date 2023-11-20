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Sun: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

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Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами Trident 2 ВМС Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане.

Об этом пишет The Sun.

По данным газеты, субмарина готовилась к патрулированию в Атлантическом океане, когда из строя вышли показывающие глубину датчики.

Отмечается, что катастрофы удалось избежать благодаря работе инженеров в кормовой части.

Всего на борту, как сообщает газета, находились 140 человек.

Ранее США отправили подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе.

Ранее сообщалось, что компания из Нидерландов представила высокоскоростную частную подлодку.

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