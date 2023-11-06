Кирби: США отправили подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе
США отправили на Ближний Восток атомную подводную лодку с целью защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации в секторе Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
- AP
- © Evan Vucci
Его слова приводит РИА Новости
Ранее Центральное командование вооружённых сил CENTCOM сообщило, что стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток.
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