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Кирби: США отправили подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе

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США отправили на Ближний Восток атомную подводную лодку с целью защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации в секторе Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби: США отправили подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе
  • AP
  • © Evan Vucci

Его слова приводит РИА Новости

Ранее Центральное командование вооружённых сил CENTCOM сообщило, что стратегическая атомная подводная лодка США класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток.

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