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Милей: Аргентина будет работать со всеми странами свободного мира

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Политик Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, пообещал работать со всеми странами «свободного мира».

«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.

Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.

Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что Милей сохранит приверженность к многополярности.

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