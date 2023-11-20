Милей: Аргентина будет работать со всеми странами свободного мира
«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — цитирует его РИА Новости.
Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.
Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.
Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что Милей сохранит приверженность к многополярности.