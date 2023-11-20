Милей: Аргентина будет работать со всеми странами свободного мира

Политик Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины, пообещал работать со всеми странами «свободного мира».

«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — цитирует его РИА Новости.

Ранее победителем на выборах президента Аргентины стал политик Хавьер Милей.

Позже колумбийский лидер Густаво Петро назвал победу либертарианца Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки.

Также посол России в стране Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что Милей сохранит приверженность к многополярности.