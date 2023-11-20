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Al Mayadeen: Израиль затягивает реализацию соглашения о перемирии с ХАМАС

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Израильские власти затягивают реализацию договорённости о перемирии с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Такое заявление опубликовал Al Mayadeen.

По данным телеканала, в окончательном варианте проекта соглашения о перемирии изменений нет и он отвечает всем условиям, предусмотренным движением ХАМАС.

«Именно израильтяне до сих пор задерживают его реализацию», — говорится в публикации.

Ранее в Белом доме заявили, что договорённость по освобождению заложников в Газе близка как никогда.

Также сообщалось, что десятки людей, чьи родственники находятся в заложниках у движения ХАМАС, приняли участие в протестах у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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