Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности, сообщил оператор объекта Teollisuuden Voima.

«Производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке», — следует из сообщения.

Причины поломок выясняются.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2».

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.