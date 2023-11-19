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Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности

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Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности, сообщил оператор объекта Teollisuuden Voima.
Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности
  • © AP Photo / Lehtikuva, Antti Aimo-Koivisto

«Производство электроэнергии на «Олкилуото-3» было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке», — следует из сообщения.

Причины поломок выясняются.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Россия подписали план работ по строительству АЭС «Пакш-2».

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул, что строительство АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии произойдёт при любом раскладе.

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