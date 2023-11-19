Шляпу Наполеона продали на аукционе за €1,9 млн
- AFP
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«После долгой борьбы на торгах шляпа императора Наполеона I нашла покупателя за €1 932 000 в ходе распродажи коллекции Жана Луи Нуазье сегодня в Фонтенбло. Это мировой рекорд для шляпы Наполеона I!» — говорится в сообщении аукционного дома Osenat.
Ранее на аукционе Christie's письмо Христофора Колумба об открытии Нового Света ушло с молотка за €3,71 млн.
О том, как открытие Христофора Колумба повлияло на историю человечества, читайте в материале RT.