Письмо Христофора Колумба об открытии Нового Света ушло с молотка за €3,71 млн
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Об этом пишет El País.
Покупатель заплатил за документ €3,71 млн, торги открылись на отметке €1,5 млн.
Письмо об открытии Нового Света состоит из четырёх листов, отпечатанных на обеих сторонах в 1493 году. Текст переведён с испанского на латинский язык, он предназначался для Габриэля Санчеса, казначея короля Фердинанда.
В частности, в документе говорится об острове Эспаньола (Гаити).
Аукционный дом отмечает, что в то время это послание было «первым зафиксированным медиабезумием, быстро распространившимся по Европе и навсегда изменившим представление людей о размерах, форме и возможностях мира».
О том, как открытие Христофора Колумба повлияло на историю человечества, читайте в материале RT.