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Письмо Христофора Колумба об открытии Нового Света ушло с молотка за €3,71 млн

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На аукционе Christie's продано письмо мореплавателя Христофора Колумба под названием De insulis nuper inventus («О недавно открытых островах»), которое рассказывает о топографии и населении островов, названных исследователем «Индийскими».
Письмо Христофора Колумба об открытии Нового Света ушло с молотка за €3,71 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет El País.

Покупатель заплатил за документ €3,71 млн, торги открылись на отметке €1,5 млн.

Письмо об открытии Нового Света состоит из четырёх листов, отпечатанных на обеих сторонах в 1493 году. Текст переведён с испанского на латинский язык, он предназначался для Габриэля Санчеса, казначея короля Фердинанда.

В частности, в документе говорится об острове Эспаньола (Гаити).

Аукционный дом отмечает, что в то время это послание было «первым зафиксированным медиабезумием, быстро распространившимся по Европе и навсегда изменившим представление людей о размерах, форме и возможностях мира».

О том, как открытие Христофора Колумба повлияло на историю человечества, читайте в материале RT.

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