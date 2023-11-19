RT в Telegram
Подпишись

Внук де Голля принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году

Короткая ссылка
Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение приехать с визитом в Санкт-Петербург в 2024 году, заявил губернатор Александр Беглов.
Внук де Голля принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Пьер де Голль, внук легендарного генерала де Голля, принял приглашение посетить Петербург в 2024 году», — сообщил он.

По словам Беглова, де Голль является сторонником сотрудничества между странами, основанного на исторической памяти.

«Он подтвердил, что сегодня на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры... При этом Пьер считает, что именно понимание культурного кода — основа для диалога», — добавил губернатор.

В феврале Пьер де Голль приезжал с визитом в Волгоград для участия в мероприятиях в память о Сталинграде.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с французским общественным деятелем отметил высокую оценку Москвой его объективного мнения по поводу ситуации в мире.

Ранее Пьер де Голль заявил, что Россию поддерживают две трети населения Земли, несмотря на попытки её изолировать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить