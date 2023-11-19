Внук де Голля принял приглашение посетить Санкт-Петербург в 2024 году

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение приехать с визитом в Санкт-Петербург в 2024 году, заявил губернатор Александр Беглов.

«Пьер де Голль, внук легендарного генерала де Голля, принял приглашение посетить Петербург в 2024 году», — сообщил он.

По словам Беглова, де Голль является сторонником сотрудничества между странами, основанного на исторической памяти.

«Он подтвердил, что сегодня на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры... При этом Пьер считает, что именно понимание культурного кода — основа для диалога», — добавил губернатор.

В феврале Пьер де Голль приезжал с визитом в Волгоград для участия в мероприятиях в память о Сталинграде.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с французским общественным деятелем отметил высокую оценку Москвой его объективного мнения по поводу ситуации в мире.

Ранее Пьер де Голль заявил, что Россию поддерживают две трети населения Земли, несмотря на попытки её изолировать.