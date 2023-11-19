В Катаре заявили, что шансы на обмен заложников из Газы увеличились

Шансы на достижение сделки по обмену заложниками между сектором Газа и Израилем увеличились. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Наша уверенность в возможности достижения сделки, с тем чтобы удерживаемые в секторе Газа заложники и палестинские узники вернулись к своим семьям, возросла в последние дни с приближением к цели переговоров», — приводит РИА Новости его слова.

Аль Тани подчеркнул, что препятствия могут быть в логистике и техническом исполнении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что к настоящему моменту договорённости по вопросу освобождения заложников в секторе Газа не достигнуты.

Также палестинское движение ХАМАС, удерживающее заложников в секторе Газа, заявило, что потеряло связь с группировками, которые ответственны за сохранение людей.