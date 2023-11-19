Медведев назвал инвестиции в ВПК и войны квинтэссенцией доктрины безопасности США

Инвестиции в военно-промышленный комплекс и войны на других континентах являются квинтэссенцией доктрины безопасности США, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что трагедии и потрясения могут привести к прогрессу, который сделает США более защищёнными.

«Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. «Инвестиции» в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты «более защищёнными», — написал Медведев в своём аккаунте «ВКонтакте».

По его словам, США безразлична судьба других стран.

Ранее Байден заявил, что конфликты вокруг Украины и Израиля могут обернуться «огромным прогрессом» для мира.