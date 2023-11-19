Руководство AI Journey предложило Маску выступить на конференции в Москве

Организаторы международной конференции AI Journey пригласили американского предпринимателя Илона Маска выступить на мероприятии в Москве.

«Организационный комитет... приглашает предпринимателя Илона Маска... принять участие в мероприятии», — приводит РИА Новости заявление.

Также организаторы пригласили принять участие бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана.

Ранее EU Reporter со ссылкой на источники сообщил, что Маск может оказаться среди выступающих на запланированной в России международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023.