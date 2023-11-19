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Руководство AI Journey предложило Маску выступить на конференции в Москве

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Организаторы международной конференции AI Journey пригласили американского предпринимателя Илона Маска выступить на мероприятии в Москве.
Руководство AI Journey предложило Маску выступить на конференции в Москве
  • AP
  • © Leon Neal

«Организационный комитет... приглашает предпринимателя Илона Маска... принять участие в мероприятии», — приводит РИА Новости заявление.

Также организаторы пригласили принять участие бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана.

Ранее EU Reporter со ссылкой на источники сообщил, что Маск может оказаться среди выступающих на запланированной в России международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2023.

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