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EU Reporter: Маск выступит на запланированной в России ИИ-конференции AI Journey

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Глава SpaceX и Tesla Илон Маск может оказаться среди выступающих на запланированной в России международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey, сообщает EU Reporter со ссылкой на источники.
EU Reporter: Маск выступит на запланированной в России ИИ-конференции AI Journey
  • Gettyimages.ru

«По данным наших источников, миллиардер и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск выступит спикером на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту в России, которая пройдёт в ближайшее время, AI Journey 2023. Исследователи из Индии, Китай и другие страны также планируют выступить на конференции», — пишет журналист Колин Стивенс.

Участие Маска в российской ИИ-конференции может быть связано с недавним анонсом его нейросети Grok от xAI, которая станет конкурентом ChatGPT, отмечает издание.

На сайте конференции говорится, что открытие мероприятия запланировано на 22 ноября. В программе конференции имя Илона Маска отсутствует.

В июле Маск сообщил, что новая компания xAI будет использовать сообщения в X (бывший Twitter) для обучения моделей искусственного интеллекта.

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