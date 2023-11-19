Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега
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«Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их», — говорится в материале.
По данным СМИ, поручение Байдена было направлено в том числе главе Госдепа Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен.
Ранее Байден заявил, что народ Палестины заслуживает собственного государства.
Также, по его словам, оккупация Израилем сектора Газа была бы «большой ошибкой».