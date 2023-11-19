RT в Telegram
Подпишись

Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден велел подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, притесняющих палестинское население, сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.
Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега
  • globallookpress.com
  • © Marwan Naamani

«Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их», — говорится в материале.

По данным СМИ, поручение Байдена было направлено в том числе главе Госдепа Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен.

Ранее Байден заявил, что народ Палестины заслуживает собственного государства.

Также, по его словам, оккупация Израилем сектора Газа была бы «большой ошибкой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить