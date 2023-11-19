Politico: США введут санкции против тех, кто притесняет жителей Западного берега

Президент США Джо Байден велел подготовить санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, притесняющих палестинское население, сообщает издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

«Байден поручил высшим должностным лицам подготовить запреты на выдачу виз и санкции для экстремистских израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу и вытесняющих их», — говорится в материале.

По данным СМИ, поручение Байдена было направлено в том числе главе Госдепа Энтони Блинкену и министру финансов Джанет Йеллен.

Ранее Байден заявил, что народ Палестины заслуживает собственного государства.

Также, по его словам, оккупация Израилем сектора Газа была бы «большой ошибкой».