МИД: Венесуэла поддержит меры ОПЕК по побуждению Израиля и Палестины к диалогу

Венесуэла поддержит любые меры ОПЕК, направленные на побуждение Израиля и Палестины к диалогу, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.

Он отметил, что Венесуэла не экспортирует нефть в Израиль и не поддерживает с ним дипломатических отношений.

«Но мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами», — цитирует РИА Новости Пинто.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предложила в Совбезе ООН поправку с призывом к устойчивому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке.