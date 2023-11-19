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МИД: Венесуэла поддержит меры ОПЕК по побуждению Израиля и Палестины к диалогу

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Венесуэла поддержит любые меры ОПЕК, направленные на побуждение Израиля и Палестины к диалогу, заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.
МИД: Венесуэла поддержит меры ОПЕК по побуждению Израиля и Палестины к диалогу
  • Gettyimages.ru
  • © Roberto Pfeil / Klaudia Radecka

Он отметил, что Венесуэла не экспортирует нефть в Израиль и не поддерживает с ним дипломатических отношений.

«Но мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами», — цитирует РИА Новости Пинто.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предложила в Совбезе ООН поправку с призывом к устойчивому гуманитарному перемирию на Ближнем Востоке.

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