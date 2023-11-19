Замглавы МИД Рябков: вопрос создания единой валюты БРИКС остаётся открытым
По его словам, национальные валюты во всех взаиморасчётах участников БРИКС между собой имеют всё более широкое хождение.
«Статистика на этот счёт впечатляющая — в некоторых случаях уже до 80% товарооборота обеспечивается платежами в национальной валюте», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее Министерство экономики Ирана одобрило идею создания единой валюты для стран БРИКС.
Также президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент БРИКС надо наладить систему расчётов в нацвалютах и финансовую логистику.