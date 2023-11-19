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Замглавы МИД Рябков: вопрос создания единой валюты БРИКС остаётся открытым

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Вопрос создания единой валюты БРИКС остаётся открытым, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, национальные валюты во всех взаиморасчётах участников БРИКС между собой имеют всё более широкое хождение.

«Статистика на этот счёт впечатляющая — в некоторых случаях уже до 80% товарооборота обеспечивается платежами в национальной валюте», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Министерство экономики Ирана одобрило идею создания единой валюты для стран БРИКС.

Также президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент БРИКС надо наладить систему расчётов в нацвалютах и финансовую логистику.

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