Армия обороны Израиля заявила о расширении военных действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжает расширять военные действия, проводимые на территории сектора Газа.

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

«Южное командование продолжает расширять боевые действия в дополнительных районах сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что армия провела военные действия в районах Зайтун и Джабалия в секторе Газа, которые были направлены на нанесение ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе операции в секторе Газа израильские войска готовы действовать во всём анклаве, а не только в его северной части.

2 ноября Военная хроника рассказала, с какими сложностями сталкивается ЦАХАЛ внутри сектора Газа.