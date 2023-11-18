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Армия обороны Израиля заявила о расширении военных действий в секторе Газа

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RT
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что продолжает расширять военные действия, проводимые на территории сектора Газа.
Армия обороны Израиля заявила о расширении военных действий в секторе Газа
  • AP

Об этом информирует пресс-служба израильской армии.

«Южное командование продолжает расширять боевые действия в дополнительных районах сектора Газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что армия провела военные действия в районах Зайтун и Джабалия в секторе Газа, которые были направлены на нанесение ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе операции в секторе Газа израильские войска готовы действовать во всём анклаве, а не только в его северной части.

2 ноября Военная хроника рассказала, с какими сложностями сталкивается ЦАХАЛ внутри сектора Газа.

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