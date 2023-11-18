Полиция: смерть двоих россиян в Индии не носила насильственного характера

Смерть двоих граждан России в Индии, по предварительной информации, не носила насильственного характера.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщило посольство России со ссылкой на полицию.

Уточняется, что полиция индийского штата Химачал-Прадеш заявила о гибели 16 ноября в округе Куллу мужчины 37 лет и девушки, которой был 21 год.

Как сказано в материале, вероятно, смерть не носила насильственного характера, идёт следствие.

Ранее тела двух россиян обнаружили в долине реки Парвати в районе населённого пункта Маникаран индийского штата Химачал-Прадеш.