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Полиция: тела двух россиян обнаружены в предгорьях Гималаев на севере Индии

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Тела двух россиян обнаружили в долине реки Парвати в районе населённого пункта Маникаран индийского штата Химачал-Прадеш.
Полиция: тела двух россиян обнаружены в предгорьях Гималаев на севере Индии
  • Gettyimages.ru
  • © JAYANTA KHAN / IndiaPictures

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицию.

«Тела мужчины и женщины найдены у горячего источника», — сказано в заявлении.

Уточняется, что на телах имелись раны, но они не были смертельными.

Кроме того, в гостевом доме, где жили граждане России, найдена записка на английском языке, в которой содержится просьба передать личные вещи в российское посольство и родственникам.

Также отмечается, что полиция ещё не видит криминальной составляющей, идёт следствие.

12 ноября газета Bild сообщила, что житель Германии российского происхождения забаррикадировался в своём доме и держал оборону от сотрудников полиции в течение 35 часов из-за спора об опеке, после этого его обнаружили мёртвым.

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