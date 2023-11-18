Ynetnews: Израиль пока не одобрил согласованный ХАМАС проект о прекращении огня
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Об этом пишет Ynetnews со ссылкой на источник.
«Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50», — сказано в материале.
Уточняется, что израильские власти потребовали, чтобы женщин отпустили вместе с их детьми.
Представители страны также заявили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 человек.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников.