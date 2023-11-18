Ynetnews: Израиль пока не одобрил согласованный ХАМАС проект о прекращении огня

Израиль пока не одобрил проект движения ХАМАС об освобождении 50 заложников в обмен на прекращение огня на три дня.

Об этом пишет Ynetnews со ссылкой на источник.

«Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50», — сказано в материале.

Уточняется, что израильские власти потребовали, чтобы женщин отпустили вместе с их детьми.

Представители страны также заявили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 человек.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и движение ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников.